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Girne Belediyesi’nden fotoğrafçılık kursu

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Girne Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen yaz dönemi fotoğrafçılık kursu, 19 Haziran’da başlıyor.
Girne Belediyesi’nden fotoğrafçılık kursu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kurs ücreti aylık 50 TL olarak belirlenen, ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve Erkan Çelikeri tarafından verilecek kurslar, çarşamba günleri 19.00-20.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Kayıtların mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi kültür işleri birimine yapılabileceği kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 18 numaralı telefon hattından 147 veya 150 tuşlanarak Kültür İşleri Birimi’nden ve kurs eğitmeni Erkan Çelikeri’den (0542 851 48 66) alınabiliyor.

GÜNGÖRDÜ: “YAZ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİREBİLİRLER”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında gençlerin yaz dönemini iyi değerlendirebileceği ve kendilerini geliştirebileceği fotoğraf kursu açtıklarını söyledi. Güngördü, kültür ve sanat alanında her yaşa yönelik kursların devam ettiğini belirterek, kültür ve sanatla uğraşan kişinin hayat kalitesinin arttığını kaydetti.

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