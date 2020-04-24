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Girne Belediyesi’nden İkinci Bahar Üyelerine Destek

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi,  65 yaş üstü bireylerin ilaç alımlarını sürdürüyor.
Girne Belediyesi’nden İkinci Bahar Üyelerine Destek

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi,  65 yaş üstü bireylerin ilaç alımlarını sürdürüyor.

65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aylık ilaçları salı ve perşembe günleri evlere teslim ediliyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sosyal İşler Şubesi İkinci Bahar Projesi’ne kayıtlı 65 yaş üstü üyelerin yanı sıra belde sınırları içinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için hastaneden ve eczaneden ilaç alımları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda yalnız yaşayan hasta ve yaşlılara market alışverişleri konusunda personel desteği sağlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu süreçte ihtiyaçlılara yönelik gıda dağıtımlarını yoğun şekilde sürdürdüklerini, risk grubunda olan 65 yaş üstü bireyleri de koruduklarını söyledi.

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