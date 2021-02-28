  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Girne Belediyesi'nden önemli açıklama

» »
Girne Belediyesi, yeni açılacak iş yerleri için kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda ve binada belediyenin imar bölümünden önceden görüş alınması gerektiğini bildirdi.
Girne Belediyesi'nden önemli açıklama

Girne Belediyesi, yeni açılacak iş yerleri için kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda ve binada belediyenin imar bölümünden önceden görüş alınması gerektiğini bildirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 2 Şubat tarihli Resmi Gazete'de “İmar Yasası” altında yayınlanan “Özel İmar Emri”ne uygun olarak Girne-Çatalköy İmar Planı çerçevesinde “Kullanım Değişiklik Yetkisi”nin belediyelere verildiği kaydedildi.

Girne Belediyesi, daha önceden Şehir Planlama Dairesi’nden onay alınarak, Girne Belediyesi hudutları dahilinde yeni açılması tasarlanan iş yerleri için yapılacak iş ile işyerinin uygunluğuna yasalar ve tüzükler çerçevesinde yetkinin belediyelere verildiğini ifade ederek, “Bu bağlamda yeni açılacak iş yerleri için, kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda/binada Belediye İmar Bölümü'nden önceden görüş alınması gerekmektedir” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yasayla birlikte kentte işletmelerin oluşturduğu trafik yükünün azalacağına dikkat çekerek, bölgede yapılacak ticari işin bölge halkına olan etkisi de belirlenip ona göre izin verileceğini ifade etti.

Güngördü, aynı zamanda konut sahibinin ve komşuların şikayetleri de göz önünde bulundurularak verilecek izinde belirleyici etken olacağını kaydetti. Güngördü, bu yasa kapsamında belediye hudutları içerisinde açılacak olan iş yeri, ofis, ve benzeri işletmeleri satın almadan veya kiralamadan önce belediyeye müracaat edilmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirtti.

Güngördü, tüm halkın diğer tüm kurallara uymakla birlikte sorun yaşamaması adına bu  yasal kurala da uyması gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediye Meclisi İki Yeni Karar Üreterek Farkındalık Yaratmaya Devam Ediyor16 Şubat 2021 Salı 13:42
  • Girne Belediyesi 3 marketin bazı ürünlerine el koydu12 Şubat 2021 Cuma 15:18
  • Girne Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor10 Şubat 2021 Çarşamba 14:28
  • Girne Düşünce Derneği: Müzakereler başarısız olacak!07 Şubat 2021 Pazar 10:27
  • Girne Belediyesi, Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi05 Şubat 2021 Cuma 14:26
  • Girne'de Aşı Ve Pcr Testine Yoğun İlgi Olmasına Rağmen Düzen Vardı04 Şubat 2021 Perşembe 17:14
  • Girne Belediyesi Gıda Denetimleri ve Covid-19 Kontrollerine Devam Ediyor03 Şubat 2021 Çarşamba 15:00
  • Girne’de aşılama işlemleri için yeni merkezler hayata geçiriliyor01 Şubat 2021 Pazartesi 20:55
  • Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aşılama İşlemleri Başladı01 Şubat 2021 Pazartesi 15:48
  • Girne Belediyesi'nde 8 çalışan Covid-19 pozitif!29 Ocak 2021 Cuma 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti