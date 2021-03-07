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Girne Belediyesi’nden Rekreasyon Alanı Projesi

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Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü İle Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında Girne’de Ciklos Mevkiinde Bulunan 170 Dönümlük Orman Arazisi, Rekreasyon Alanı Yapılması Amacıyla Protokol İmzalandı.
Girne Belediyesi’nden Rekreasyon Alanı Projesi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sunulan ön projenin onaylanmasının ardından protokol imzalandı. Ön projede yer alan ve doğayla barışık yapılması planlanan rekreasyon alanında otopark, tenis kortu, basketbol sahası, spor aletleri alanı, çocuk oyun grupları alanı, yaş kategorilerine göre yürüyüş parkurları, iç kısımlarda bulunan alanlarda doğal patikalar, oturma bankları, seyir terası ve kafeterya olacağı iletildi. Aynı zamanda rekreasyon alanında gençlerin, özellikle çocukların doğayı ve doğada bulunan kitaplardan tanıdığı Kıbrıs endemik bitkilerini de görebileceklerinin bilgisi verildi.

 

GÜNGÖRDÜ: “REKREASYON ALANLARINA İHTİYAÇ VAR”

 

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Orman Dairesi’nin mülkiyetinde bulunan arazinin, imzalanan protokolle Girne halkına ve Girne çevresinde yaşayanlara güzel bir alan yaratılması amacıyla belediyeye devredildiğini söyledi.

 

Girne’de rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngördü, “ Özellikle bu dönemde, insanların kapalı mekanlardan ziyade açık mekanlarda dolaşma ihtiyacı çok önemlidir. Sayın Bakanıma, Orman Dairesi ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı onayladığı ve Girne halkına böyle güzel bir mekanı birlikte yaratacağımız için çok teşekkür ederim ”dedi.

 

Güngördü, Orman Dairesi ile işbirliği içinde kente yaraşır bir alan yaratılacağını ifade ederek, alanın yürüyüş ve rekreasyon alanı olarak düşünüldüğünü, adanın bitki örtüsüne uygun ağaçların belli bir program çerçevesinde dikileceğini ve çocukların da burayı ziyaret edip doğayı tanıma imkanı elde edeceklerini kaydetti. 

 

ÇAVUŞOĞLU: “GİRNE’YE YAKIŞACAK BİR YEŞİL ALAN OLACAK”

 

Bakan Çavuşoğlu,  Girne’nin KKTC’nin en güzel şehirlerinden biri

olmakla birlikte, en çok betonlaşan şehirlerinden biri olduğu gerçeğine dikkat çekerek, rekreasyon alanıyla Girne halkına nefes alma yeri yaratılmış olacağını söyledi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Güngördü’nün Orman Dairesi ile birlikte şehir halkının ihtiyaç duyduğu yürüyüş alanı oluşturma, sosyalleşme ve doğayla iç içe olma ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yürütmüş oldukları çalışmaları desteklemek adına protokolün imzalandığını ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu, rekreasyon alanında çocukların daha iyi gelişeceklerini, doğayı daha iyi tanıyacaklarını,  yetişkinlerin ise nefes alabileceklerini dile getirdi.

 

“İnanıyorum ki Girne’ye yakışacak bir yeşil alan olacaktır” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu yeşil alanın başka yerlere de örnek olması temennisinde bulunarak, bu yönde desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

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