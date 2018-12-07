Girne Belediyesi'nden su duyurusu

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Girne bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından, kuyularda meydana gelen sorunlar nedeniyle Doğanköy ve Ozanköy'e su verilemiyor. Bugün ve hafta sonu bu bölgelere kısım kısım su verileceği, Belediye ekipleri tarafından, hafta başına kadar problemin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.

İçme suyu hattı ile ilgili problemler için 0542 882 11 18, TANKER ihtiyacı için ALO 185 telefon numaraları aranabilecek.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.