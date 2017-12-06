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Girne Belediyesi’nden tahsilatlarda indirim...

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Girne Belediyesi’nden tahsilatlarda indirim...
Peşin ödemelerde % 98, 12 aya kadar olan taksitli ödemelerde % 85, 24 aya kadar olan taksitli ödemelerde % 75, 36 aya kadar olan taksitli ödemelerde ise % 65 oranında gecikme zammı muafiyeti uygulanacağı belirtildi.

Girne Belediyesi, “İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararname” kapsamında, 31 Aralık 2014 tarihinden önceki vergi ve kamu alacakları uygulamasından yararlanmak isteyen kişilerin, alınan belediye meclis kararı kapsamında en geç 13 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu çerçevede peşin ödemelerde % 98, 12 aya kadar olan taksitli ödemelerde % 85, 24 aya kadar olan taksitli ödemelerde % 75, 36 aya kadar olan taksitli ödemelerde ise % 65 oranında gecikme zammı muafiyeti uygulanacağı belirtildi.

Müracaatların, Girne Belediyesi Mali İşler Bölümü, Emlak Bölümü veya Girne Belediyesi Su İşleri Bölümü’ne yapılabileceği kaydedildi.

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