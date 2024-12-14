Girne Belediyesi’nden yaya geçitleri için yeni kararlar

Girne Belediyesi yaya geçitlerinde yaşanan kazaları önlemek için harekete geçti…
Konuyla alakalı açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şu ifadelere yer verdi;
“Kentimizin belirli bölgelerinde yaya geçitlerinde yaşanan kaza ve tehlikeleri önleme adına harekete geçeceğimizi sizlere duyurmuştuk.
Bu noktadan hareketle toplanan Girne Belediyesi Trafik Komisyonunda, Trafikten sorumlu polis subaylarımızın da katılımıyla aldığımız kararlar neticesinde:
Sorunlu yaya geçidi noktaları için ilk aşamada 6 adet yaya trafik ışığı siparişimizi vermiş bulunmaktayız.
Yaya trafik ışıklarının yanında özellikle şehrin ana caddelerinde yükseltilmiş yaya geçidi yapımı için de hazırlıklara başladık.
Hedefimiz Ocak ayı içerisinde yükseltilmiş yaya geçitlerini bas/geç yaya trafik ışıklarıyla birlikte aktif hale getirmek olacaktır.”
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