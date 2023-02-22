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Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. banka promosyon anlaşması adımı ile kasasına 895 bin TL kaynak yarattı.

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Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. banka promosyon anlaşması adımı ile kasasına 895 bin TL kaynak yarattı.
Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. banka promosyon anlaşması adımı ile kasasına 895 bin TL kaynak yarattı.

Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. banka promosyon anlaşması adımı ile kasasına 895 bin TL kaynak yarattı.

 

Ek kaynak hamlesi

Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. yapmış olduğu banka promosyon anlaşması ile kasasına 895 bin TL ek ödenek sağladı. Şirketler ve bankalar arasında rutin bir uygulama olarak kabul edilen promosyon anlaşmaları konusunda, Belpaz Ltd.’in adım atması ile geçmişte hiç var olmayan bir kaynağın yaratılması pozitif gündem yarattı.

Yapılan anlaşma gereği Belpaz Ltd. çalışanlarının maaşı 24 ay boyunca belirlenen bir bankaya yatırılarak, karşılığında bir defaya mahsus olarak 895 bin TL ödeme alınması sağlanıyor…

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, yaratılan ek kaynağın temizlik araç alımı amacı ile kullanılacağını belirtti

 

ŞENKUL: “GÜNE UYGUN FİNANS YÖNETİMİ İLE KAYNAK YARATMAK…”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yapılan anlaşma konusunda geçmişte benzer hiçbir adım atılmadığına dikkat çekerken; atılan adımla önemli bir kaynağın oluşturulduğunun altını çizdi. Yaratılan kaynağın temizlik araç alımı amacı ile kullanılacağını belirten Şenkul, Girne Belediyesi’nin araç alım muafiyeti bulunması nedeni ile alımların belediye üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi. Yine muafiyetten kaynaklanacak tasarrufla iki araç yerine üç araç alınabileceğine dikkat çeken Şenkul, yakın zamanda araç konusunda ihaleye çıkılacağını ve ihale ile ilgili yaklaşık üç buçuk milyon Türk Lirası kaynak oluşturulduğunu belirtti. Şenkul, yapılan anlaşma sonucu Belpaz Ltd.’in elde edeceği ek gelirin bağış yöntemi ile Girne Belediyesi’ne aktarılacağını sözlerine ekledi.

Seçim süresince sürekli olarak güne uygun modern finans yönetimi uygulanması konusunda hatırlatmalarda bulunduğunu kaydeden Şenkul, bu tip detay adımlar ile önemli miktarda kaynak yaratılacak metotlardan bahsettiğine dikkat çekerek, benzer örneklerin hayata geçirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

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