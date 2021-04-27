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Girne Belediyesi'ni geçtiğimiz yıl ziyaret eden yüzücülerden büyük başarı

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İtalya’da Gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin Son Gününde Geçtiğimiz Sene Girne Belediyesi’ni Ziyaret Eden Heyet Arasında Bulunan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk Başarı Elde Etti.
Girne Belediyesi'ni geçtiğimiz yıl ziyaret eden yüzücülerden büyük başarı

İtalya’da Gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin Son Gününde Geçtiğimiz Sene Girne Belediyesi’ni Ziyaret Eden Heyet Arasında Bulunan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk Başarı Elde Etti.

 

Geçtiğimiz yıl Girne Belediyesi’ni ziyaret eden Milli yüzücülerimizden Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, bu kez 50 metre kelebek kadınlar kategorisinde kürsüye birlikte çıktı. Final yarışında ikinci olan Sevilay Öztürk 46.58'lik derecesiyle gümüş, üçüncü olan Sümeyye Boyacı ise 49.50'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Millilerimizin bu sonuçları gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride iki sporcu olan Sevilay altın, Sümeyye ise gümüş madalya elde etmiş oldu.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: Geçtiğimiz yıl Pandemi öncesi Girne Belediyesi’nde misafir ettiğimiz gençlerimizden güzel haberler geldiğini söyledi. Güngördü, “Girne Belediyesi sponsorluğunda adamızda antrenman yapma fırsatı yarattığımız gençlerimizi daha iyi yerlerde görmek temennimizdir. Milli Sporcu Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk’ü tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim” dedi.

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