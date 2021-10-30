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Girne Belediyesi’nin Başlattığı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Girne Belediyesi’nin Çok Başlılık Ve Yetki Karmaşası Nedeniyle Her Geçen Gün Daha Büyük SoruDevam Ediyornların Yaşandığı Antik Liman’da Başlattığı Temizlik Çalışmaları Bugün’de
Girne Belediyesi’nin Başlattığı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Girne Belediyesi’nin Çok Başlılık Ve Yetki Karmaşası Nedeniyle Her Geçen Gün Daha Büyük SoruDevam Ediyornların Yaşandığı Antik Liman’da Başlattığı Temizlik Çalışmaları Bugün’de

 

Girne Belediyesi’nden 9 yıl önce yetki alanından alınan Girne Antik Liman’da başlattığı temizlik çalışmaları temizlik ekipleri tarafından sürdürülüyor. Girne Kalesinin Dış duvarları ve surları ot ve ağaçlardan temizlendi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, temizlik çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini belirterek, kirliliğe neden olan unsurların ortadan kaldırılacağını dile getirdi. Güngördü, Girne Belediyesi’nin kentin ve ülkenin gözbebeği olan Tarihi Antik Limanda her gün kontrol ve temizlik yapacağını kaydetti.

 

Güngördü: “Ülkemiz ve Kentimiz için çok önemli bir değer, simge olan Antik Limanın iyileştirilmesi ve çok daha iyi bir duruma getirilmesi için Başta Turizm bakanlığı ve diğer tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

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