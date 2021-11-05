Girne Belediyesi’nin Dans Kursuna Kayıtlar Sürüyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin Kış Dönemi Dans Kursu Programına kayıtların devam ettiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye programı kapsamında 7-13 yaş arası çocuklar için dans kursu düzenleniyor. Dans eğitmeni Bahar Hacımehmet tarafından verilecek üç aylık dans kursu programına sınırlı sayıda kontenjan kabul ediliyor.

Kayıt ve bilgi için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezine (Eski Belediye Binası), 0392 815 15 08 numaralı telefondan ulaşılabilecek.