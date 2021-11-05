  • BIST 1.576,650
  • Altın 560,33
  • Dolar 9,7017
  • Euro 11,1826
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Girne Belediyesi’nin Dans Kursuna Kayıtlar Sürüyor

» »
Girne Belediyesi’nin Dans Kursuna Kayıtlar Sürüyor
Girne Belediyesi’nin Dans Kursuna Kayıtlar Sürüyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin Kış Dönemi Dans Kursu Programına kayıtların devam ettiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye programı kapsamında 7-13 yaş arası çocuklar için dans kursu düzenleniyor. Dans eğitmeni Bahar Hacımehmet tarafından verilecek üç aylık dans kursu programına sınırlı sayıda kontenjan kabul ediliyor.

Kayıt ve bilgi için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezine (Eski Belediye Binası), 0392 815 15 08 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erişilebilir Turizm Çalıştayı Sona Erdi22 Ekim 2021 Cuma 19:37
  • Lapta'da CTP Emre Efendi'yi tanıttı19 Ekim 2021 Salı 14:21
  • MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı, Girne’de yapılacak19 Ekim 2021 Salı 11:12
  • MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı, Girne’de yapılacak19 Ekim 2021 Salı 11:02
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:53
  • 38. Ulusal Nefroloji Kongresi ile 31.Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi Girne’de yapılıyor15 Ekim 2021 Cuma 19:09
  • Güngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Akcan ile Görüştü15 Ekim 2021 Cuma 16:26
  • UCLG-MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de Girne Belediyesi Ev Sahipliğinde Yapılacak15 Ekim 2021 Cuma 16:23
  • Alsancak'ta uyuşturucu15 Ekim 2021 Cuma 13:33
  • KAMUSEN: Girne Mahkemesinde 2 pozitif vaka14 Ekim 2021 Perşembe 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti