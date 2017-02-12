Girne Belediyesi’nin Düzenlediği Çocuk Partisi’nde çocuklar doyasıya eğlendi

Girne Belediyesi’nin organize ettiği Yarı Yıl Şenliği kapsamında 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi düzenlendi...

Yoğun bir katılımın olduğu Çocuk Partisi’nde sevimli kahramanlar eşliğinde oyunlar oynayan ve çeşitli yarışmalara katılan çocuklar, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinlikteki yüz boyama da çocukların oldukça ilgisini çekti.

Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık olan etkinlikte belediye tarafından çocuklara çeşitli ikramlar, patlamış mısır, pamuk şekeri ve balonlar dağıtıldı. Etkinlikte çocuklara ve ailelerine seslenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, amaçlarının Şubat tatilinde çocuklara eğitici ve eğlenceli faaliyetler düzenlemek olduğunu söyleyerek tüm çocuklara keyifli saatler diledi.



Çarşamba günü Seramik Atölyesi gerçekleştirilecek



Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nin, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü, çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleştirilecek Seramik Atölyesi’yle son bulacağı kaydedildi.

Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği kapsamında çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler, aileler tarafından taktir topluyor.

Çocuklarını götürebilecekleri bu tür sosyal ve eğitici faaliyetlerin kısıtlı olduğunu belitten aileler Girne Belediyesi’nin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle örnek bir belediye olduğunun altını çizdi.