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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği’nde masal atölyesi gerçekleştirildi

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği’nde masal atölyesi gerçekleştirildi
Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle organize ettiği yarıyıl şenliği kapsamında bugün Leymosun Kültür Evi’nde Masal Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Masal anlatımlarının yer aldığı etkinlikte, çocuklar hem eğlendiler hem de masal dinlediler.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eylül ayında başlayan okul maratonunun Şubat ayının gelmesiyle birlikte tatile girdiğini ifade ederek, belediyenin çocuklara çeşitli etkinlikler hazırladığını belirtti.

Güngördü, gönüllü eğitmenlerin de bu etkinliklere katkı koyduğunu ifade ederek, etkinliklere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Güngördü, amaçlarının çocukların tatil günlerinde eğitici, öğretici ve neşeli saatler geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

ÇOCUK PARTİSİ VE SERAMİK ATÖLYESİ YAPILACAK

Etkinlikte, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Eğitimci ve Yazar Ayşe Tural ve Türkiye’den gelen tiyatro sanatçısı Hüseyin Sayın masallar okudu.

Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık etkinlikte, çocuklara hikâye kitapları armağan edildi.

Etkinlik sonunda çocuklara Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından katılım belgesi verildi.

Etkinlikler,11 Şubat Cumartesi Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 15 Şubat Çarşamba ise çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde Seramik Atölyesi’yle devam edecek.

Tüm etkinlikler saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

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