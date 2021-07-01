  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Survivor Yarışmasıyla Başladı

» »
Girne Belediyesi'nin yaz tatili çocuk atölyeleri, bugün saat 10.00'da plaj oyunlarıyla başladı.
Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Survivor Yarışmasıyla Başladı

Girne Belediyesi'nin yaz tatili çocuk atölyeleri, bugün saat 10.00'da plaj oyunlarıyla başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kervansaray Belediye Plajında 6-12 yaş grubu çocukların katılımıyla iki gün sürecek plaj etkinliğinin bugün gerçekleştirilen ilk ayağı gerçekleştirildi. 

Etkinlikte, takımlara ayrılan çocukların plajda kurulan parkur üzerinde yarıştı. 

girne-yaz-tatili-cocuk-(1).jpg

GÜNGÖRDÜ 

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan tüm çocuklar için bu gibi aktivitelerin böyle bir zamanda yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çocuklara yönelik bu tür aktiviteler düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Güngördü, amaçlarının, çocuklara tatil döneminde kaynaşacakları, sanatla uğraşacakları, spor yapacakları güzel vakit geçirecekleri ortamlar sunmak olduğuna işaret etti.  

Çocukların yeni ders yılına daha iyi ve sağlıklı bir şekilde başlamalarına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Güngördü, çocukların küçük yaşlardan itibaren spora, kitap okumaya önem vermesi gerektiğini ve bu yaşlardan itibaren doğa, hayvan sevgisi konusunda duyarlılık, farkındalık ve bilinç sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Belediye olarak bu bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı koyacaklarını ifade eden Güngördü, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür etti.

girne-yaz-tatili-cocuk-(1).jpg

Etkinlikte tüm çocuklara katılım belgesi ve kazanan takımada madalya takdim edildi.

Çocuk Atölyeleri çerçevesinde; Plajda Resim Atölyesi, Piknik, Çocuk Yogası, Takı Atölyesi, Dans Atölyesi, Okçuluk, Yelken Atölyesi, Mandala Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Saksı boyama ve çiçek ekimi etkinliği, Sokak Basketbolu, Çadır Kampı yer alıyor. 

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere, kayıt olmak ve bilgi almak için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 10 numaralı telefondan kayıt yapılabileceği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngördü, İstanbul’da gerçekleştirilecek Gastronomi Turizm Fuarı Gastroshow'a konuşmacı olarak katılıyor.27 Haziran 2021 Pazar 14:43
  • Dr. Sinan Arkın: “Asil Köylü geliri ile çevre, sanat ve kültür projelerine fon sağlayacak”                      26 Haziran 2021 Cumartesi 12:31
  • Girne İyilik Gönüllüleri Dernek Binası açıldı24 Haziran 2021 Perşembe 17:45
  • Girne’de Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor23 Haziran 2021 Çarşamba 10:11
  • En Uzun Günde Girne’nin Enfes Gün Batımında Yoga Ritüeli22 Haziran 2021 Salı 16:41
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Üyeleri İlk Toplantısını Gerçekleştirdi21 Haziran 2021 Pazartesi 15:49
  • Alsancak'ta ani ölüm20 Haziran 2021 Pazar 12:22
  • GİGEM’de “Crafts & Vintage Bazaar”Etkinliği Düzenleniyor17 Haziran 2021 Perşembe 15:39
  • Girne’de Elektrik Kesintisi Olacak16 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Lefkoşa’da Bale Atölyesi’ne Katıldı15 Haziran 2021 Salı 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti