Girne Belediyesi’nin gıda denetimleri 2017 yılında artarak sürüyor

Ocak 2017 ve Şubat’ın ilk iki haftasını kapsayan sürede, 226 işyerinde denetim gerçekleştirdi. 7 işletmeye para cezası kesilirken, bazı işyerleri mühürlendi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Gıda Denetim Ekibi, 2017 Ocak ayından itibaren 226 işyerinde denetim gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hijyen koşullarının yetersizliği, sağlık karnelerinin bulunmaması, süresi dolan Belediye İşletme İzni’nin yenilenmemesi gibi nedenlerle; Volume Bar, İstanbul Börek, Palmi Börek, Hürdeniz Restaurant-Karaoğlanoğlu, Baştaşlar Restaurant, Antep Sofrası ve Rafter’s Restaurant’a toplam 746 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Anadolu İşhanı’ndaki bazı dükkanlarda ve Hatice’nin Yeri Lokantası’nda yatı amaçlı kullanımdan dolayı işletmelerin mühürlendiği, CMR Çiğ Köfte’nin ise sağlık koşullarına aykırı faaliyetten dolayı kapatılarak mühürlendiği kaydedildi.

Eksiklerini gideren ve yasal uygunluğunu yeniden sağlayan işletmelerin mühürleri açılarak faaliyete başlamalarına izin verildiği belirtildi.

Raf kontrolleri sırasında uygun olmayan ürünlere el konuldu

Açıklamada, Sağlık Şubesi Gıda Denetim Ekibinin Karakum’daki Lemar’da üzerinde etiket bilgisi olmayan 6,140 kg pastırmaya, Kaşkar Market’te 4 adet Pınar marka sandviç ve 6 adet Pınar marka pizzaya el koyduğu; Butik Kasap’ta, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 193 Kg kokoreç ürününe de el konulduğu kaydedildi. El konulan tüm ürünlerin imha edildiğine dikkat çekildi.

Soyel: İnsan sağlığını ilgilendirecek risklerin farkında olunmalıdır

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüketilen gıdaların insan sağlığını doğrudan etkilediğini bu nedenle, gıda üreten işletmelerin çalışma koşullarının denetlenmesi hususunda sürdürdükleri çalışmalar nedeniyle zaman zaman üretici esnafa karşı zorlayıcı olduklarını ifade etti. Soyel, işletmelerin yaptıkları düzenlemelerle hijyen standartlarını yükseltmelerinin sadece Girne için değil tüm ülke insanı için oldukça önem taşıdığına dikkat çekti.

Soyel, “Gıda ile ilgili olan tüm işletmelerin, insan sağlığını etkileyebilecek bütün risklerin farkında olması ve sorumluluğunu taşıması gerekmektedir. Rutin kontrollerimiz yanında zaman zaman geceleri de yaptığımız denetimlerle bu faaliyetlerin takibini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Güngördü: İnsan, bizim için önemlidir ve en önce sağlık gelmektedir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye hizmetlerinin en başında insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler olduğunu ifade ederek, göreve geldikleri günden itibaren bu yöndeki çalışmaları geliştirerek denetim ekibini yeni gıda mühendisi ve ek zabıta desteğiyle güçlendirdiklerini söyledi. Güngördü, Belediyenin gıda konusunda denetim görevini eksiksiz yapmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Başkan Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden Girne’mizin yiyecek, içecek ve eğlence ile ilgili tüm işletmelerinde de çıtayı yükseltecek, çalışma koşullarını geliştirecek ve gıdaların daha sağlıklı ve kaliteli üretimini sağlayacak yaklaşımlar içinde dikkatle hareket etmekteyiz. Çünkü, insan bizim için önemlidir ve en önce sağlık gelmektedir. İşletmelerde mühürleme dahil, cezai yaptırımların uygulanması önemli bir caydırıcı etki sağlarken, bu yöndeki çalışmalarımızı duyarlılıkla karşılayan tüm işletme sahiplerinin gösterdiği işbirliği için müteşekkiriz”