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Girne Belediyesi’nin kampanyasına Girneli iş insanlarından yardım

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Girne Belediyesi’nin kampanyasına Girneli iş insanlarından yardım
Girne Belediyesi’nin kampanyasına Girneli iş insanlarından yardım

Girne Belediyesi’nin ihtiyaçlı aileler ve bireyler için başlattığı kampanyaya, Girneli iş insanlarından katkı geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele programı çerçevesinde Girne Belediyesi’nin ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, bu çağrıya duyarlı iş insanları da sessiz kalmadı.

Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları ihtiyaç duyan aileler için yardım paketleri hazırladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “İhtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalarımız devam ederken, Girneli iş insanlarının da duyarlı olması bizleri mutlu etmektedir” dedi.

“Toplum, birbirine bulaşan ve birbirini etkisizleştiren bir virüs olmaktan çıkıp birbirini iyileştirebilen gerçek insanların birlikteliği haline gelmenin en acil bir ihtiyaç olduğu zamandadır. Yakın çevredeki yardıma muhtaç insanlara yardım etme duyarlılığı herkes tarafından takdirle karşılanmaktadır” diyen Güngördü, bu zor günler için dayanışmanın şart olduğunu belirtti.

Girne’de gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşabileceği kaydedildi.

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