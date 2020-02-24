Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri etkinlikleri devam ediyor
Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart’ta ”Kondela’nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.
Tiyatro Günleri Etkinlikleri’nin Mart Ayı programı belli oldu.
Buna göre etkinlikler; 5 Mart ”Buzlar Çözülmeden”, 10-12 Mart ”Kadın” , 24 Mart ”Memurin Faslı”, 26 Mart ”Deli” olarak açıklandı.
20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.
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