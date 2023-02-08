  • BIST 4.186,01
  • Altın 1135.976
  • Dolar 18.8238
  • Euro 20.2065
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Girne Belediyesi’nin yardım kafilesi yola çıktı

» »
Girne Belediyesi’nin yardım kampanyası kapsamında oluşturulan teknik kafile, İskenderun’a hareket etmek amacı ile Girne'den ayrıldı.
Girne Belediyesi’nin yardım kafilesi yola çıktı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş makineleri ve teknik cihazlarla birlikte, destek ekiplerinin yer aldığı kafile İskenderun’a hareket için Mağusa Limanı’na gidiyor.

Kafilede, toplanan yardım paketlerini taşıyacak 3 adet tır, 2 adet ekskavatör, 1 mobil vinç, 1 teleskop forklift, akustik ses dinleme cihazı ve ekipmanı ile ekipman konusunda teknik ekip, araç bakım onarım teknik ekibi, vinç operatörleri ve Girne Belediye ekipleri yer alıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kız arkadaşını darp eden zanlı teminata bağlandı03 Şubat 2023 Cuma 12:58
  • Girne'de yayanın ölümüne neden olan zanlı mahkemeye çıkarıldı03 Şubat 2023 Cuma 10:19
  • Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi!03 Şubat 2023 Cuma 09:42
  • Girne Karaoğlanoğlu'nda kaza: 2 kişi hafif yaralandı03 Şubat 2023 Cuma 09:40
  • Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor02 Şubat 2023 Perşembe 18:28
  • Girne'de Yangın02 Şubat 2023 Perşembe 13:44
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi02 Şubat 2023 Perşembe 13:25
  • Girne'de Ölümlü Kaza!02 Şubat 2023 Perşembe 09:27
  • Girne Antik Liman Yenileme Projesi kapsamında 2’nci toplantı yapıldı: Ortak dil, ortak hedef vurgusu01 Şubat 2023 Çarşamba 17:16
  • Girne Belediyesi Genel Zabıta ve Kent Güvenlik Birimi Artık Çok Daha Güçlü01 Şubat 2023 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti