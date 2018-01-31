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Girne Belediyesi’nin yarıyıl şenliği başlıyor

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Girne Belediyesi’nin yarıyıl şenliği başlıyor
Girne Belediyesi’nin yarıyıl şenliği başlıyor

Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla Yarı Yıl Şenliği düzenledi.  Çocuklar için düzenlenen birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler, tüm çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 6 Şubat 2018Salıgünü Bandabuliya’daResim Atölyesi, 8 Şubat 2018 Perşembegünü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 13 Şubat 2018Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 15 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi yer alacak.

10:00-12:00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak malzemelerin belediye tarafından temin edileceği, aynı zamanda, Girne Belediyesi tarafından etkinlikler sırasında çocuklara sürprizler ve çeşitli hediyelerin dağıtılması için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. 

GÜNGÖRDÜ: “TÜM ÖĞRENCİLERE İYİ TATİLLER DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü,  çocukların Şubat tatillerinde hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl da düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Güngördü, çocukların ders çalışmaya ve okula ara verdikleri bu günlerde kaliteli zaman geçirmesinin, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için önemine işaret etti.
Güngördü, tüm öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, tüm çocukları etkinliklere davet etti. Güngördü, etkinliklere gönüllü katkı koyanlara da teşekkür etti.

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