Girne Boğaz'da 3 saat elektrik kesintisi

Girne Boğaz bölgesinde yarın, yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle 3 saatlik elektr kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle: “Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa- Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikm Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsa Kesim Arsaları Bölgesi ve Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi.”