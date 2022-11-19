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Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi

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Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi
Girne Bölgesi Elektrik Kesintisi

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında; Onar Village Bölgesi, Ciklos Mevkii ve Beylerbeyi’nin Batısı ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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