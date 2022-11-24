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Girne bölgesi elektrik kesintisi

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Girne bölgesi elektrik kesintisi
Girne bölgesi elektrik kesintisi

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında; Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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