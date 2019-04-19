Girne bölgesi okullarından öğrenciler Güngördü'yü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye sınırları içerisinde bulunan okullardan gelen çocukları kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngördü, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli çocuklarımız bizim olmazsa olmazımız. Geleceğimiz sizlere emanet. İyi ki çocuklarımız var” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle tek tek konuşup onlarla sohbet eden Güngördü, çocukların belediyeden taleplerini dinledi.

Necat British College, Karşıyaka İlkokulu, Lapta İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Doğa Koleji, Girne Amerikan Koleji, Çatalköy İlkokulu, Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri Güngördü'ye çiçek takdim etti.

Güngördü bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, tüm çocuklara hediye verdi. Ziyaret sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.