  • BIST 92.827
  • Altın 213,687
  • Dolar 5,3556
  • Euro 6,0882
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı

» »
Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı
Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı

Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı..

Başbakanlık'ta saat 15'de basın toplantısı düzenleniyor...

Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığında bugün saat 15:00’da Başbakanlıktaki KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi’nde kamuoyunu bilgilendirme basın toplantısı gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel sularına kapılan araç, Doğanköy göletindeki bendin alt kısmında, çamura saplanmış olarak bulundu.
 

Polis Basın Subaylığı, aracın iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.
Söz konusu araçtaki dört kişiden üçünün cesetleri bulunmuştu. Bir kişi ise aranıyor.

 

dalgic-002.png

 

OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkede yaşanan olağan üstü doğa olayları sonrasında gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü.

Dün akşam yaşanan sel felaketleri sonrasında 4 vatandaş hayatını kaybetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın bugün ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre verileceğini söyledi.

Bakan Özyiğit, Dikmen ve Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu’da ise yarın eğitim verilmeyeceğini belirtti. Özyiğit, bu iki okulda eğitime Pazartesi günü devam edileceğini kaydetti.

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren ve bu sabah cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri tespit edildi.

s1-014.jpg

 

s2-002.png

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, ölen şahısların;

1. Gaye Soyutok (K-18)

2. Tolga Bekçi (E-21) ve

3. Ahmet Kılıç (yaşı henüz tespit edilemedi)

isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranmasına devam ediliyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aramalara ara verildi06 Aralık 2018 Perşembe 16:43
  • KKTC selde hayatını kaybeden gençlere ağlıyor06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
  • Sınır kapsısından silah geçirirken yakalandılar06 Aralık 2018 Perşembe 16:32
  • Akıncı:Derin üzüntüye boğulduk06 Aralık 2018 Perşembe 16:20
  • Hayatını kaybeden 4 kişi de bulundu, isimler açıklandı06 Aralık 2018 Perşembe 16:11
  • Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı06 Aralık 2018 Perşembe 15:43
  • Selde kaybolan araç paramparça bulundu! (video haber)06 Aralık 2018 Perşembe 15:28
  • Okullar yarın da tatil mi?06 Aralık 2018 Perşembe 15:14
  • Sele Kapılan Araç Bulundu06 Aralık 2018 Perşembe 15:02
  • Meteoroloji en fazla yağış alan yerleri açıkladı: Metrekareye 246 kilo yağış!06 Aralık 2018 Perşembe 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti