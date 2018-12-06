Girne bölgesinde şiddetli yağış yeniden başladı..

Başbakanlık'ta saat 15'de basın toplantısı düzenleniyor...

Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığında bugün saat 15:00’da Başbakanlıktaki KKTC Afet ve Acil Durum Merkezi’nde kamuoyunu bilgilendirme basın toplantısı gerçekleştiriliyor.

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel sularına kapılan araç, Doğanköy göletindeki bendin alt kısmında, çamura saplanmış olarak bulundu.



Polis Basın Subaylığı, aracın iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.

Söz konusu araçtaki dört kişiden üçünün cesetleri bulunmuştu. Bir kişi ise aranıyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkede yaşanan olağan üstü doğa olayları sonrasında gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü.

Dün akşam yaşanan sel felaketleri sonrasında 4 vatandaş hayatını kaybetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın bugün ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre verileceğini söyledi.

Bakan Özyiğit, Dikmen ve Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu’da ise yarın eğitim verilmeyeceğini belirtti. Özyiğit, bu iki okulda eğitime Pazartesi günü devam edileceğini kaydetti.

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren ve bu sabah cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri tespit edildi.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, ölen şahısların;

1. Gaye Soyutok (K-18)

2. Tolga Bekçi (E-21) ve

3. Ahmet Kılıç (yaşı henüz tespit edilemedi)

isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranmasına devam ediliyor