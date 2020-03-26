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Girne bölgesinde sivrisinekle mücadelede larvasit

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Girne bölgesinde sivrisinekle mücadelede larvasit
Girne bölgesinde sivrisinekle mücadelede larvasit

Girne Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında üreme yerlerini ilaçlattı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, durgun sulak noktalar, su birikintileri, durgun dere yatakları, göletler, kullanılmayan havuzlar ve benzeri noktalar larvasitle ilaçlandı.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sivrisineklerle ilgili olan mücadelenin 12 ay devam ettiğini, çevreye ve diğer tüm canlılara hiçbir zararı olmayan sadece sivrisinek larvası üzerine etkili olan, mısır koçanına emdirilmiş bir bakteri kullanıldığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, doğa ve çevrenin korunması adına çevre dostu mücadeleyi benimsediklerini kaydetti. Güngördü, mücadelenin tüm Belediye hudutlarını kapsayacak şekilde yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

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