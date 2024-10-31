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Girne bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi...

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Girne bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi...
Girne bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi...

Girne bölgesinde, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım nedeniyle yarın, Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

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