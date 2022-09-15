  • BIST 3.441,56
  • Altın 991.27
  • Dolar 18.2632
  • Euro 18.287
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Girne Çarşamba Pazarı’da Zeki ÇELER’e büyük ilgi

» »
“Girne Çarşamba Pazarı’nın sorunları çözülecek”
Girne Çarşamba Pazarı’da Zeki ÇELER’e büyük ilgi

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Açık (Çarşamba) Pazar ve Girne Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

 

Pazar ziyaretinde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Zeki Çeler, pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarla görüştü.

 

Çeler, sadece seçim zamanı değil, sürekli ziyaret ettiği pazarın sorunlarını bildiğini aynı zamanda araç park yeri sıkıntısından dolayı huzursuzluk ve zaman kaybı yaşandığını belirterek, sorunları çözmek için pazarla ilgili projesinin hazır olduğunu vurguladı.

 

Çarşamba pazarı yanında bulunan Alevi Kültür Merkezi’ni de ekibiyle birlikte ziyaret eden Çeler, sohbet toplantısı şeklinde geçen ziyarette görüş alışverişinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice Savaşır hayatını kaybetti15 Eylül 2022 Perşembe 10:45
  • Azerbaycan ve Ermenistan’dan yeni ateşkes kararı15 Eylül 2022 Perşembe 10:44
  • Kıb-Tek’in askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor15 Eylül 2022 Perşembe 10:43
  • Lefkoşa'da bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak15 Eylül 2022 Perşembe 10:42
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı15 Eylül 2022 Perşembe 10:40
  • Ercan Havalimanı’nda sağlık çalışanı ve ambulans bulunmuyor...15 Eylül 2022 Perşembe 10:40
  • İncirli: Şehri planlarken kılavuzumuz bilim olacak!15 Eylül 2022 Perşembe 10:31
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı15 Eylül 2022 Perşembe 10:26
  • Kıb-Tek’in askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor15 Eylül 2022 Perşembe 10:24
  • Okul otobüslerinde maske takmak ‘zorunlu’ tutuldu, sınıflarda ise ‘önerildi15 Eylül 2022 Perşembe 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti