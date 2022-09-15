Girne Çarşamba Pazarı’da Zeki ÇELER’e büyük ilgi

Girne Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Açık (Çarşamba) Pazar ve Girne Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Pazar ziyaretinde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Zeki Çeler, pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarla görüştü.

Çeler, sadece seçim zamanı değil, sürekli ziyaret ettiği pazarın sorunlarını bildiğini aynı zamanda araç park yeri sıkıntısından dolayı huzursuzluk ve zaman kaybı yaşandığını belirterek, sorunları çözmek için pazarla ilgili projesinin hazır olduğunu vurguladı.

Çarşamba pazarı yanında bulunan Alevi Kültür Merkezi’ni de ekibiyle birlikte ziyaret eden Çeler, sohbet toplantısı şeklinde geçen ziyarette görüş alışverişinde bulundu.