Girne Çarşısı’na tedbir kararları alındı

Girne Belediye Meclisi, bu akşamki toplantısında şehir planlaması açısından önemli kararlar aldı. Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle Girne Çarşısı’na yönelik düzenlemelere dikkat çekti.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne Belediye Meclisi bu akşamki meclis toplantısında aldığı kararlarla ülkemizde planlama açısından yeni bir döneme geçişin ilk ışığını yakmıştır.

Buna göre:

Girne Çarşısında Ziya Rızkı ve Atatürk Caddelerinde, mevcut off-licence’ların haricinde bu alanda yeni işletme izinleri verilmeyecektir.(üst limit sayısı belirlenecek, bunun altına düşüldüğünde ancak yeni izin verilecektir.)

Girne Çarşısında Canbulat Caddesinde mevcut cep telefonu ve aksesuar mağazaları haricinde bu alanda yeni işetme izinleri verilmeyecektir. (üst limit sayısı belirlenecek, bunun altına düşüldüğünde ancak yeni izin verilecektir.)

Girne Çarşısında yeni bet ofis izni verilmeyeceği gibi mevcut 2 bet ofis en geç 9 Temmuz 2025’e kadar belediyemizden işletme izni alabilecektir, diğer bir değişle çarşıda 1 yıl sonra bet ofis olmayacaktır.

İdarenin önerisini oy birliğiyle karara bağlayan Belediye Meclis üyelerimize kentim ve çarşımız adına teşekkür ediyorum.”