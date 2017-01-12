Girne-Çatalköy İmar Planı raporları açıklandı

Girne-Çatalköy İmar Planı’na yönelik mevcut durum raporları Girne’de düzenlenen toplantıda açıklandı.

Demografik, doğal, fiziki, ekonomik, sosyal ve nüfus yapısını içeren Mevcut Durum Raporları esas alınarak Mayıs 2017’ye kadar İmar Planı Tasarısı hazırlanacak. Tasarı 42 gün askıda kalacak, bu sürede Tasarıyla ilgili görüşler de kabul edilecek.

Grand Paşa Otel’de düzenlenen toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada Girne ve Çatalköy Belediyelerinin imar planına yönelik ortak çalışmasının, iki farklı belediyenin bu ölçekte başlattığı en büyük çalışma olduğunu söyledi.

Güngördü, çalışmalar sonucunda yapılacak eleştiriler planın sürdürülebilir olması, gelişmelerin kontrol altına alınması, gelecek nesillere planlı bir şehir bırakılmasına vesile olacağını kaydetti.

İlk emirnamenin 1999 yılında Şehir Planlama Dairesi tarafından Beyza Bölge Emirnamesi ismiyle çıkartıldığına işaret eden Güngördü, imar planı yerine emirnamelerle çalışılmaya başlanmasından dolayı olumsuzluklar yaşandığını, söz konusu tarihten sonra 10 emirname değiştiğini, 2010’dan itibaren 10 kata kadar inşa izni verildiğini, bu düzenlemenin kendi döneminde kentle uyumlu olmadığı gerekçesiyle büyük caddelerde 7, diğer bölgelerde de 5 kata kadar bina inşa izin verilmesi yönünde değişiklik yapıldığını anlattı.

Altyapı sorunları ve plansız gelişmenin Girne’yi yaşanabilir bir kent olmaktan uzaklaştırabilecek unsurlar olduğunu kaydeden Güngördü, bu nedenle Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi İmar Planı hazırlama planı kararını aldığını söyledi.

Güngördü, “Şehirlerin emirnamelerle idare edilmesine son vermeli, şehircilik bilimine öncelik vermeliyiz” dedi.

Girne-Çatalköy İmar Planı Tasarısı’nı Mayıs 2017’da nihai kararı verecek olan, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi ve Kaymakamlık temsilcilerinin yer aldığı Birleşik Kurula sunmayı planladıklarını kaydeden Güngördü, hükümetten herhangi bir engel gelmesini de beklemediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Şehit Planlama Dairesi yetkilisi Ali Aremek, mevcut durumla ilgili bir sunum yaptı Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Huluslioğlu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan da katıldı.

EN CİDDİ SORUNLAR

Yapılan sunumda, Çalışmaların başlatıldığı Şubat 2016’dan sonra halktan en çok, altyapı sorunları, çok katlı binalar, yeşil alanların azlığı yönde şikayetler geldiği belirtildi.

Sunumda, bölge nüfusunun 49 bin olduğunu, arazinin yüzde 48’inin yapılaşmış olduğu, en çok yapılaşmanın yüzde 68 ile Girne ve Doğanköy’de yaşandığı, planlama hudutları içerisinde 15 bin 160 bina bulunduğuna, inşaat halindeki binaların da ağırlıklı olarak Çatalköy ve Arapköy’de olduğuna da işaret edildi.

AFET ALANLARI

Çalışmada dere yataklarındaki yapılaşmaların, dere yataklarına dökülen çöpler ve göletlerin rehabilite edilmemesinden dolayı, GAÜ ve çevresi; şehir merkezi ve 20 Temmuz Stadyumu ile Doğanköy yerleşim merkezinin doğusunun su baskın tehlikesi yaşadığı kaydedildi.

KİRLİLİK

Kirlilik alanında ise, atık suların yer altı su kaynaklarını kirletmesi, atık suların ikincil işlemden geçirilmeden denize bırakılması ; Teknecik Elektrik Santrali ve araçlardan kaynaklanan kirliliğin en ciddi sorunlar olduğu ifade edildi.

ANKETLER

Hane Halkı Anketi de yapıldığı, bu ankette katılımcıların çoğunun yol kalitesinin yetersiz olması, yaya yolunun azlığı, yeşil alan yetersizliğinden şikayetçi olduğu ancak bulunduğu bölgeden taşınmayı düşünmedikleri kaydedildi.

İşyeri Anketinde de otopark ve yükleme/boşaltma imkanı yetersizliği ile kiraların yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı.

NÜFUS ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN RİSK

Sunumda, Girne merkezde nüfus artışının hızlı olmasından dolayı çevresel açıdan hassas alanların, kültürel ve tarihi mirasların, geleneksel karaktere sahip köy merkezlerinin bozulma riski taşıdığı da kaydedildi.

Toplantıda, Şehir Planlama Dairesi’nden Hülya Davulcu ve İmar Planı Danışmanı Prof. Dr. Çınar Atay da konuşma yaptı.