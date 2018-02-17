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Girne - Çatalköy İmar Planı Resmî Gazete’de yayımlandı

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Girne - Çatalköy İmar Planı Resmî Gazete’de yayımlandı
Girne - Çatalköy İmar Planı Resmî Gazete’de yayımlandı

İçişleri Bakanı Baybars sosyal medya hesabından  Girne - Çatalköy İmar Planı Resmî Gazete’de yayımlandığını duyurdu:

"Kentlerin, bir plan ve program dahilinde büyümesi, büyürken de insana, çevreye, doğaya uyumlu bir şekilde gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu daha önce dile getirmiştik.

Bu çerçevede üzerinde uzun bir süredir çalışılan ve halka açık toplantılarla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak son haline getirilen Girne - Çatalköy İmar Planı, 19/01/2018 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanmıştı. Göreve gelir gelmez, ilgili paydaşlarla yaptığımız toplantılarda durumu derinlemesine değerlendirdik. Bu doğrultuda dün, 16/02/2018 tarihinde Girne - Çatalköy İmar Planı’nı Resmî Gazete’de yayınladık. İlgililer ve ilgilenenler, Şehir Planlama Dairesi’nden planın tüm detaylarını da inceleyebilirler. Bu vesile ile emeği geçen herkese Bakanlığımız adına teşekkür ederim.

Bakanlık olarak gerek ilgili bölgemiz özelinde gerekse ülke genelinde çalışmalarımızı yapmaya devam edecek, tüm bölgelerin imar planına kavuşması için gerekenleri yapacağız. İcraatlarımızı her durumda ilgili paydaş ve uzmanların ortak görüşüyle hayata geçirecek, katılımcılığı artıracağız. Daha yaşanabilir, daha planlı şehirler yaratmak için çalışmaya devam..."

 

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