‘Girne Çatalköy İmar Planı’ revize süreci başladı

​​​​​​​2018 yılında yürürlüğe giren ve beş yılı dolan Girne – Çatalköy İmar Planı ile ilgili revize süreci başlatılması kararı alındı.

Alınan karar Girne Belediyesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyuruldu. Gerçekleştirilen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve KKTC Şehircilik Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ın yanı sıra Girne Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda süreçle ilgili bilgi verilirken, dikkate alınacak hususlar konusunda önemli açıklamalar yapıldı.

ŞENKUL: “KARARLAR ALT YAPI SORUNLARI GÖZETİLEREK ALINACAK”

2018 yılında yapılan Girne - Çatalköy İmar Planı Revize sürecini Kırok ve Yiğitcan ile birlikte prensip olarak başlatma kararı aldıklarını dile getiren Şenkul, 23 Ağustos Çarşamba itibarı ile gerekli tüm duyuruların yapılarak sürecin başlatılacağı bilgisini verdi. Halkın konu ile ilgili beklentileri olduğunu hatırlatan Şenkul, burada temel prensip olarak şehrin sahip olduğu temel alt yapı sorunlarının gözetilerek bazı kararların alınacağını vurguladı. Konunun teknik detaylarının yanı sıra sosyal ve yaşamsal boyutlarının olduğunu da hatırlatan Şenkul, bir şeye ‘evet’ veya ‘hayır’ demeden önce, konuyla ilgili alt yapı hazırlıklarının yapılıp yapılamayacağı noktasının hayati önem teşkil ettiğinin altını çizdi. Şenkul, bu bağlamda bölgede gelişim konusunda talepte bulunacak olan birey veya kurumlara çözülmesi gereken iki ana sorunun vurgulanması gerektiğini belirtti.

“DOĞU ÇEVRE YOLU”

Bu sorunların birincisinin Doğu Çevre Yolu olduğuna değinen Şenkul, bölgenin mevcut nüfusu kaldıramadığına işaret ederken Girne Doğu Çevre Yolu’nun hayata geçmesi ile Girne Kenti’nin gelişime daha açık bir hale bürüneceğini hatırlattı.

“ALTYAPI DESTEKLİ GELİŞMENİN YANINDAYIZ”

Şenkul bu bağlamda “yeniden beş yıldızlı otel izinleri verilecek mi?” den çok, “beş yıldızlı otellere izin verilecek zemin ve alt yapıya sahip miyiz?” in konuşulması gerektiğine dikkat çekti. Gerekli zemin ve alt yapıların yaratılması ile kategorik olarak bu tür gelişmelere karşı olmadıklarını ifade eden Şenkul, önemli olanın, yapılacak yatırımların alt yapı yeterlilik kısmında hazırlıklarının tam olması olduğuna işaret etti. Hazırlıksız kararların ülkeyi getirdiği durumun ortada olduğuna dikkat çeken Şenkul, “artık daha bütünlüklü düşünme zamanımız gelmiştir.” şeklinde konuştu.

“ÇOK KATLI DEĞİL, DEĞERLİ YAPILAR GEREKLİ”

Sürekli olarak kat kullanım artışı yönünde taleplerin de beklendiğini sözlerine ekleyen Şenkul, “bu noktada çok katlı değil, değerli yapılara ihtiyaç var” yorumunda bulundu. Yapılardaki sayının değil, yapıların kalitesinin ve kente kattığı değerin ele alınarak adımlar atılması gerekliliğinin altını çizen Şenkul, önemli olanın yaşanabilirlik olduğuna dikkat çekti.

“BİREYSEL DEĞİL, KAMUSAL TALEPLER TEMENNİ EDİYORUZ”

Gelecek olan talepler konusunda temennilerinin bireysel taleplerden çok kamusal talepler olması olduğunu sözlerine ekleyen Şenkul, temelde hedefin ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesinin yukarıya çekilmesi olduğunu vurguladı. Bu anlamda tüm önerilere açık olduklarını belirten Şenkul, toplumsal faydaya katkı koyabilecek tüm kurum ve kuruluşların önerilerine önem verdiklerinin altını çizdi.

YİĞİTCAN: “KAMUSAL FAYDA VE BİLİM GÖZETİLEREK ADIM ATILACAK”

2018 yılının Şubat ayında, Girne – Çatalköy İmar Planı’nın yürürlüğe konulduğunu hatırlatan KKTC Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, İmar Yasası’nın emrettiği 5 yıllık sürenin dolması sebebi ile revizyon sürecinin başlatılması gerektiğini kaydetti. Girne ve Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanları’ndan gelen talep ve destek ile revizyon çalışmalarına başlama kararı aldıklarını ifade eden Yiğitcan, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Gelecek olan talepler konusuna da değinmen Yiğitcan, bu bağlamda kamusal faydanın ve bilimin gözetilerek gerekli adımların atılacağı bilgisini verdi.

KIROK: “ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YILI PLANLAYACAĞIZ”

Beş yıllık süreç içerisinde değişen birçok nokta olduğuna işaret eden Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu gerekçe ile hızlı bir şekilde revizyona gidilerek sürecin sonlandırılmasını istediklerini ifade ederken, kamusal yarar gözetilecek şekilde önümüzdeki beş yılın planlanacağını vurguladı.