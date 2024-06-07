Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik önerisinde sona doğru

Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik önerisi Şehir Planlama Dairesi tarafından Girne Belediye Meclisi’ne sunuldu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Girne Belediyesi işbirliğinde hazırlanan ‘Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi’ hakkında geçtiğimiz yıl Kasım ayında halka açık toplantı ile bilgilendirme yapılmıştı. Halkın katılımına açılan bu taslak öneriden sonra düzenleme getirilen başlıca konular ise 30 Mayıs 2024 tarihinde Girne Belediye Meclisi’ne sunuldu.

Girne Belediye hudutlarının içerisinde bulunan Aşağı Girne ve Yukarı Girne içerisinde yer alan; Eski Liman, kale ve çevresi, Türk mahallesi kentsel koruma alanları ile hemen yakın çevresini kapsayan alanları kapsayan öneri, 55/1989 İmar Yasası’nın 12(2) maddesi altında, ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ başlığı ile yeniden hazırlandı.

‘Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi’ 7 Kasım 2023 tarihinde halkın bilgisine sunulmuş, o tarihten sonra planlama makamına gelen görüş ve öneriler planın sonuçlandırılmasında dikkate alınarak, uygun ve gerekli görülen değişiklikler yapılmış ve tasarı planın son hali hazırlanmıştır.

55/1989 İmar Yasası’nın l4. ‘ üncü maddesi kuralları uyarınca 20 Mayıs 2024 tarihinde Şehir Planlama Dairesinde toplanan Birleşik Kurulun onayına sunulan plan tasarısının veya değişiklik önerisinin sonuçlandırılabilmesi için 30 Mayıs 2024 tarihinde Girne Belediyesi Meclisine sunulan tasarı plan için sürece hız verilmiş oldu.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yigitcan ve teknik personelin katılım gösterdiği toplantıda değişiklik önerileri Şehir Plancıları Nurhan Hızal ve Ali Aremek tarafından belediye meclis üyelerine sunuldu.

Yasa gereği birleşik kurul kararının ardından meclise sunulan değişiklik önerisi yasa gereği hesaplanan süreçte belediye meclis üyeleri kararlarını verdikten sonra, karar olumlu ise ilerleyen Temmuz ayında yürürlüğe girmiş olacak.