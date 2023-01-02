Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!

Girne Çevre Yolu’nda saat 21.40 sularında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza sonucunda hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
Girne Çevre Yolu’nda saat 21.40 sularında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza sonucunda hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
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