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Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!

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Girne Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!

Girne Çevre Yolu’nda saat 21.40 sularında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sonucunda hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor…

 

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