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Girne Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

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Girne Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.
Girne Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

Girne Çevre Yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre, araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Polisin soruşturması sürüyor…  

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