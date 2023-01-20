Girne Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

Girne Çevre Yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre, araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Polisin soruşturması sürüyor…
Girne Çevre Yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gündem Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre, araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Polisin soruşturması sürüyor…
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