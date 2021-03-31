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Girne Dağ Yolu için KTBK İle Protokol imzalandı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imza koydu. 
Girne Dağ Yolu için KTBK İle Protokol imzalandı

Ülke ulaşım ağının geliştirilmesi için duble yol olarak yapımına başlanan Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ) yolu üzerinde bulunan askeri kışla arazisinin, yol güzergahı içerisine alınması ve proje nedeniyle yer değiştirmesi gerekecek binaların yeniden yapımı konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri arasında protokol imzalandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imza koydu. 

Protokole göre, inşası devam eden Değirmenlik-Çatalköy yolu nedeniyle yer değiştirmesi gerekecek olan askeri binalar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilerek, yeniden yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Değirmenlik-Çatalköy yolunun inşası çerçevesinde zaman ve maliyetten tasarruf edebilmek adına protokolün imzalandığını, bu sayede Gazimağusa ve Ercan Havalimanı ile Girne arasındaki trafiği rahatlatacak ve güvenli bir şekilde akmasına imkan tanıyacak olan duble yolun, daha kısa zaman ve kaynak kullanılarak, tamamlanabileceğini ifade etti.  

BAKAN CANALTAY, GKK KOMUTANI TÜMGENERAL TOPALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Bakan Canaltay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.

Görüşme sırasında Lefkoşa trafiğinin rahatlatılması ile ilgili alternatif güzergahlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

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