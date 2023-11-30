Girne Dağ Yolu’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın üzerinden 7 yıl geçti

Korkunç olayın ardından ise kazaya sebep olduğuna inanılan kış saati uygulamasının yeniden gündeme gelmesi için eylemler yapılmıştı… Ancak aradan geçen 7 yılın ardından ülkedeki ölümlü trafik kazaları ardı arkası kesilmeden yaşanmaya devam ediyor.
Hayatını kaybedenlerden ikisi lise öğrencileri, 16 yaşındaki Sude Demirkıran ve 17 yaşındaki Yeliz Öztürk, diğeri ise minibüs şoförü Denktaş Mutluel olmuştu…
Yaşanan bu olay ülkede büyük infial yaratmış, kazaya kış saati uygulamasının kaldırılarak okula gitmek için karanlıkta yola düşmek zorunda kalındığı sebep gösterilerek gerek başbakanlık gerekse eğitim bakanlıkları önünde eylem yapılmasına neden olmuştu.
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