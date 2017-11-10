'Girne Dağ Yolu'nda çalışmalar başladı: "Korkulan değil, güvenli bir yol olacak”

Ulaştırma Bakanı Dürüst, Girne dağ yolu olarak bilinen Değirmenlik – Girne yolunun yenilenmesi ile ilgili olarak başlatılan çalışmaları yerinde incelemek amacı ile çalışmaların başlatıldığı yere giderek, proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Dürüst’e, Girne dağ yolu, yol yenileme çalışmalarını inceleme ziyaretinde, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Plan Proje Dairesi Müdürü Şifa Soğukpınar eşlik ederken, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kıbrıs İşleri Koordinatörü Erhan Özkaya’da hazır bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ayrıca inceleme ziyareti sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79’ncu yıldönümü nedeniyle, saat 09.05’de, iş makinelerinin korna çalması ile birlikte, beraberindeki heyet ve çalışanlarla birlikte, saygı duruşunda bulundu.

Bakan Dürüst, Atatürk’ün aramızdan ayrılış saati olan 9.05’deki saygı duruşunun ardından, açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, basın açıklamasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79’ncu yıldönümü dolayısıyla, Ata’nın manevi huzurunda saygı ile eğildiklerini belirtti.

Böylesi anlamlı bir günde, KKTC için hayati önemi olan bir projenin çalışmalarının başlatılmasının, projeye daha da anlam kattığını belirten Bakan Dürüst, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin her alanda gelişmesi adına ortaya koyduğu katkıları, yatsınamayacak boyuttadır. İşte bu anlamda, ülkemizin kanayan yaralarından ve uzun yıllardan beridir aciliyet teşkil eden projelerinin başında yer alan, Girne dağ yolunun, duble yol olarak yenilenmesi projesi de, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarından bir tanesidir. Bugün bu projenin çalışmalarına başlıyor olmaktan duyduğum heyecanı ve mutluluğu paylaşmak istiyorum” dedi.

“2016’nın Ekim ayında, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Ahmet Aydın’ın, bizim davetimiz üzerine gerçekleştirmiş olduğu KKTC ziyaretinde, yıllardan beridir kanayan yaramız olan Girne Dağ yolunun yenilenmesi projesinin hayata geçirilmesi noktasındaki kararlılığımız ve vardığımız mutabakat neticesinde, bugün bu noktaya geldik” diyen Bakan Dürüst, “Daha önceleri Girne Dağ yolu ile ilgili hazırlanan ancak bir türlü hayat bulamayan proje ve alt yapı çalışmaları, KKTC’de bulunan TC Karayolları koordinatörlüğü ile Bakanlığımıza bağlı Karayolları Dairesi teknik ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmalar, ayrıca Tapu, Haritacılık ve Şehircilik Dairelerimizin de katkıları ile Girne Dağ yolu, duble yol yapım çalışmalarımız bugün başladı” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, projenin 17 Km, platform genişliğinin ise 23 metre, bölünmüş yol olarak tasarlandığını, trafiğin etkilenmemesi açısından da çalışmaların ilk olarak trafiğin olmadığı noktalarda başlatılacağını belirtti.

Proje güzergahının, Ercan yonca kavşağından başlayarak Acapulco kavşağına kadar devam edeceğini de sözlerine ekleyen Bakan Dürüst, şu anki mevcut yolun sadece 9 km’lik kısmının yenilenerek projeye dahil edileceğini, projede 17 Km’lik bölünmüş yolun yeni bir güzergahtan geçerek, mevcut yolun sadece 9 km’lik güzergahının kullanılacağının altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Dağ yolu yenileme projesinin çok kolay bir proje olmadığının da altını çizerek, haritalandırılmasından teknik projelerinin hazırlanmasına kadar çok detaylı ve teknik bir çalışma gerektirdiğini, bu nedenle işin mutfak kısmının biraz zaman aldığını da belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Dağ yolunun yenilenmesinin çok önemli ve anlamlı bir çalışma olduğunu, bu proje ile birlikte ayrı bir ihale olan, Çatalköy kavşağı ile Girne Merkez arasındaki yolun bölünmüş yol olarak yenilenmesi projesi ile birlikte, Acapulco - Büyükkonuk, Girne – Lefkoşa yolu yenileme çalışmalarının projeler arasında olduğunu kaydetti.

2010 yılından beri bekleyen ve aciliyet bakımından da önemli bir konumda bulunan, Girne-Karşıyaka istikametindeki yolun, bölünmüş yol olarak yapımı ile ilgili olarak çalışmaların, bu projeler kapsamında çok kısa bir süre içerisinde başlatılması için TC Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ile mutabakata varıldığını, bu projenin de TC kaynaklı olarak başlatılacağının altını çizdi.

Başta Girne dağ yolu, bölünmüş yol olarak yenilenmesi projesi olmak üzere, KKTC açısından önem arz eden diğer projelerin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine teşekkürlerini ileten Bakan Dürüst, “KKTC halkının daha güvenli seyahat etmelerine olanak verecek projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Girne dağ yolu bundan böyle korkulan değil, güvenle seyahat edilen bir yolumuz olacaktır” dedi.