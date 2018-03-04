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Girne Dağyolu’nda bir günde ikinci kaza: 5 yaralı

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Girne Dağyolu’nda bir günde ikinci kaza: 5 yaralı
Girne Dağyolu’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı...

Can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti Girne Dağyolu’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralanan kişilerin isimlerinin Baver Ekinci, Berat Atakaya (E-20), Vedat Atakaya (E-18), Fırat Kolağasıoğlu (E-19) ve İbrahim Can (E-22) olduğu öğrenildi. Kaza dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 21:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 14-15 km'leri arasında Baver Ekinci (E-21), yönetimindeki LN 089 Z plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fahri BUT (E-30) yönetimindeki TPD 268 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan LN 089 Z plakalı araç sürücüsü Baver Ekinci ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Berat Atakaya (E-20), Vedat Atakaya (E-18), Fırat Kolağasıoğlu (E-19) ve İbrahim Can (E-22) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip Baver Ekinci, İbrahim Can ve Fırat Kolağasıoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavileri hâlen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir. 

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