Girne dağyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 10.20 sıralarında Girne - Değirmenlik anayolu üzerinde Özcan Özkılıç (E-31), yönetimindeki KG 488 plakalı kamyonet araç ile viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Zurnacı (E-17) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördükleri ilkyardım tedavisine müteakip acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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