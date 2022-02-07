Girne' de Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
03.02.2022 tarihinde, Lefkoşa’da tasarrufunda 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde
bulunarak tutuklanan O.E.A.(E-24)’nın, Girne’deki ikametgahında 06.02.2022 tarihinde yapılan
aramada da; yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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