Girne’ de Yarıyıl Şenlikleri Başlıyor

Girne Belediyesi’nin geleneksel olarak 4-11 yaş arası çocuklara yönelikdüzenlediği Yarıyıl Şenliği bu yıl da 3-12 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılıyor.

Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program

çerçevesinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölye çalışmaları, 3 Şubat Perşembe günü

13:00-15:00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Origami Atölyesi, 4 Şubat

Cuma günü Sanat Galerisi’nde Oyun Günü, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam

Merkezi’nde Resim Atölyesi, 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde

Seramik Atölyesi yapılıyor.

Yarıyıl Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 12

Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat

Galerisi’nde Çocuk Partisi ile sona erecek.



Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08, 0539

112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin

aranabileceği kaydedildi. Atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı

negatif antijen testi veya PCR testi istenecek.



KADIOĞLU: BU YIL BEŞİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ



Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Eğitime Kısa Bir Mola”

sloganıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Yarıyıl

Şenliklerinde tüm çocuklara sosyalleşebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, eğitici

ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Bu yıl da pandemi koşulları dikkate alınarak, çocuklara yönelik bir program

hazırladıklarını ifade eden Kadıoğlu, ücretsiz gerçekleşecek atölyelerin tüm çocukların

katılımına açık olduğunu söyledi.



GÜNGÖRDÜ: TÜM ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİM



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların güzel

vakit geçirmelerini dileyerek, belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler

düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.



Çocukların, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek, bakış açıları geniş, bireysel

farklılıklarının bilincinde, barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için bu tür faaliyetlerin

önemine işaret eden Güngördü, okulların tatile girmesi nedeniyle karne alan tüm çocuk

ve gençleri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.