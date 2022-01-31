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Girne’ de Yarıyıl Şenlikleri Başlıyor

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Girne Belediyesi’nin geleneksel olarak 4-11 yaş arası çocuklara yönelikdüzenlediği Yarıyıl Şenliği bu yıl da 3-12 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılıyor.
Girne’ de Yarıyıl Şenlikleri Başlıyor

Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program
çerçevesinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölye çalışmaları, 3 Şubat Perşembe günü
13:00-15:00 saatleri arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde Origami Atölyesi, 4 Şubat
Cuma günü Sanat Galerisi’nde Oyun Günü, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam
Merkezi’nde Resim Atölyesi, 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde
Seramik Atölyesi yapılıyor.

Yarıyıl Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 12
Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat
Galerisi’nde Çocuk Partisi ile sona erecek.


Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08, 0539
112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin
aranabileceği kaydedildi. Atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı
negatif antijen testi veya PCR testi istenecek.


KADIOĞLU: BU YIL BEŞİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ


Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, “Eğitime Kısa Bir Mola”
sloganıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Yarıyıl
Şenliklerinde tüm çocuklara sosyalleşebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, eğitici
ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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Bu yıl da pandemi koşulları dikkate alınarak, çocuklara yönelik bir program
hazırladıklarını ifade eden Kadıoğlu, ücretsiz gerçekleşecek atölyelerin tüm çocukların
katılımına açık olduğunu söyledi.


GÜNGÖRDÜ: TÜM ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMESİNİ DİLERİM


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yarıyıl Şenliklerinde tüm çocukların güzel
vakit geçirmelerini dileyerek, belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler
düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.


Çocukların, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek, bakış açıları geniş, bireysel
farklılıklarının bilincinde, barışçıl, hoşgörülü bireyler olması için bu tür faaliyetlerin
önemine işaret eden Güngördü, okulların tatile girmesi nedeniyle karne alan tüm çocuk
ve gençleri tebrik ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu.

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