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Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: 1 kişi yaralandı

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Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: 1 kişi yaralandı
Girne -Değirmenlik ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 54 yaşındaki Çetin Alkan hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığın’ndan verilen bilgiye göre kaza; Girne -Değirmenlik Anayolu 6-7 km’leri arasında Çetin ALKAN (E-54), yönetimindeki KA 895 plakalı pick-up araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki dere yatağı içerisinde yuvarlandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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