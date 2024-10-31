  • BIST 8928.77
  • Altın 3072.831
  • Dolar 34.2778
  • Euro 37.22
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABüyük Av pazar günü başlıyor

Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: Bir yaralı, bir tutuklu

» »
Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: Bir yaralı, bir tutuklu
Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza: Bir yaralı, bir tutuklu

Girne-Değirmenlik ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 02.20’de meydana gelen kazada, Hüseyin Ümit Kuruovalı (E-41), 106 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YR 132 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Taş Ocakları mevkiinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir metre derinliğindeki refüj içerisinde ilerleyerek taş duvara çarpıp durdu.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Takhmına Shamılevna Togomraeva (K-20), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan YR 132 plakalı araç sürücüsü Kuruovalı, tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: CTP istifa etsin, ben de ederim!31 Ekim 2024 Perşembe 11:59
  • Bakanlar Kurulu toplandı31 Ekim 2024 Perşembe 11:48
  • Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi31 Ekim 2024 Perşembe 11:38
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda personel istihdam edilecek30 Ekim 2024 Çarşamba 19:34
  • Mustafa Naimoğulları: Sorunlara çözüm yok, gerekirse eylemlere başlayacağız30 Ekim 2024 Çarşamba 19:05
  • CTP ile Bağımsızlık Yolu heyetleri bir araya geldi30 Ekim 2024 Çarşamba 17:18
  • Elektrik kesintisi!30 Ekim 2024 Çarşamba 16:56
  • Denktaş’tan toplumsal mutabakat çağrısı: Geleceğe böyle dağınık halde yürüyemeyiz30 Ekim 2024 Çarşamba 15:26
  • Günün güzel haberi... Bebeklerden iyi haberler var...30 Ekim 2024 Çarşamba 15:07
  • Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…30 Ekim 2024 Çarşamba 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti