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Girne -Değirmenlik ana yolunda trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti!

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Girne -Değirmenlik ana yolunda trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti!
Girne -Değirmenlik ana yolunda trafik kazası: Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti!

Girne-Değirmenlik ana yolunda bugün saat 15.00’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne-Değirmenlik ana yolunun gölet mevkii yakınlarında, bir kamyonla kamyonet aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bölgeye ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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