Girne-Değirmenlik anayolunda kaza

Girne-Değirmenlik anayolunda bugün 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonrasında, yola dökülen yağ ve mazot sebebiyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza Bayram Özdemir’in (E-50) yönetimindeki GY 113 plakalı kamyon ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut Uymaz (E-34) yönetimindeki KM 122 plakalı beton mikserini geçmeye çalışması ve beton mikserine çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, yola dökülen yağ ve mazot sebebiyle yol çift yönlü olarak geçici trafik akışına kapatıldı, ardından yola kum serilerek, trafiğe açıldı.
Polis yolu kullanan sürücülerin dikkatli seyretmelerini istedi. Olay hakkındaki polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.
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