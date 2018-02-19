Girne-Değirmenlik anayolunda trafik kazası

Girne -Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında salon araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı...

Girne -Değirmenlik anayolunda 29 yaşındaki Elif Başar yönetimindeki LA 002 plakalı salon araçı ile, 28 yaşındaki Muhammed Wazir yönetimindeki NS 054 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Bugün saat 18:00 sıralarında, 1-2 km'leri arasında, Elif Başar (K-29), yönetimindeki LA 002 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan park yerine dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammed WAZIR (E-28) yönetimindeki NS 054 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Umar Bilal (E-24) kaldırdıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.