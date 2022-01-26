Girne-Değirmenlik Dağ Yolu Trafiğe Kapatıldı!

Girne-Değirmenlik dağ yolu zirvede oluşan buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Polisten yapılan açıklamada “Zirvede oluşan buzlanma nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Girne-Değirmenlik dağ yolu zirvede oluşan buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Polisten yapılan açıklamada “Zirvede oluşan buzlanma nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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