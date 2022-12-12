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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası

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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmek ile görevli olan zanlı M.B.nin 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmek ile görevli olan zanlı M.B.nin 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerinde tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini ifade eden polis, 19 yaşındaki müştekinin adli şubeye gelerek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektirdiği esnada görevli M.B.nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediğini belirtti. Polis, mahkemede olayla ilgili detaylı bilgi verdi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ifade etti, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında cinsel saldırı suçlaması ile soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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