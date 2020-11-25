Girne Düşünce Derneği: “Kadınların adil düzende yaşayabilmesi ve takvimlerden 25 Kasım’ın çıkması ümidiyle meydanlardayız”

Girne Düşünce Derneği Asbaşkanı Sadiye Ada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kadınların adil, güvenli ve barışçıl bir düzende yaşayabilmesi ve takvimlerden 25 Kasım’ın çıkması ümidiyle meydanlardayız” dedi.

Ülkede kadınların ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını ifade eden Ada “Ancak kadına yönelik şiddet konusunda istatistiki veri eksikliği bulunduğundan, kadına yönelik şiddet görünür hale gelememektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasına “Veri eksikliğine rağmen elde edilen verilere göre, ülkemizde son iki yıl içerisinde, hastanelerin acil hizmet servislerine, Polis Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne toplam 250’nin üzerinde kadının şiddet bildirimi olmuştur” şeklinde devam eden Ada, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki son veriler kadınların yüzde 40’ının fiziksel şiddet, yüzde 60’ının psikolojik şiddet ve yüzde 25’inin cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlerle gizlenmiş, üzeri örtülmüş ve bildirimi yapılmamış çok sayıda şiddet vakasının olduğu da bilinmektedir. Bütün bunlar, sanılanın ve bilinenin aksine, ülkemizde bu sorunun önemli bir boyutta olduğunu göstermektedir.

Günümüzde dünyada kadınlar covid-19 salgını sebebiyle evi içi şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlar Pandemi sürecinde kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı çatı altında kalarak dolaşım ve iletişim özgürlükleri kısıtlanmıştır. Pandeminin bir diğer yansıması olan ekonomik kriz ve giderek artan işsizlik oranları sebebiyle kadınların ekonomik olarak giderek güçsüzleşmesine sebep olmuş ve dolayısıyla erkek şiddetinin daha da artmasına neden olmuştur.

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kadınların meydanlarda ‘bir kişi daha eksilmeyeceğiz’ dediği gündür. Kadınlar, eril yapıdan arınmış insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir düzeni hak ediyor. Kadınların adil, güvenli ve barışçıl bir düzende yaşayabilmesi ve takvimlerden 25 Kasım’ın çıkması ümidiyle meydanlardayız”