Girne Düşünce Derneği konferans düzenliyor

Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek olan konferansın konuğu Yazar-Şair Mehmet Yaşın olacak.

Mehmet Yaşın’ın 2018-2022 yılları arasında yayımlanan "Edebiyat İnceleme ve Eleştiri Üçlemesi" (Poetruka, Kozmopoetika, Cyprianka) ve bir edebiyat yazı, söyleşi ve belgeleri arşiv derlemesi mahiyetindeki ikili kitap (Yanan Eve Yolculuklar ile Başka Evlere Yolculuklar) çerçevesinde “EDEBİYATIN KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARMASI İSTENEN VE İSTENMEYEN HİKAYELER” isimli konferansta güncel konular konu edilip tartışılacaktır.

Konferansta yazara ait siir ve romanlar da okuyucuya sunulacak ve etkinlik konukların soru ve katkıları ile sohbet şeklinde yapılacaktır.

Konferans, 8 Ağustos pazartesi saat 19:00 da Girne Dome Hotelde yapılacaktır.

Konferansa tüm halkımız davetlidir.